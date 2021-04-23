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11:56   23 Апреля 2021
Происшествия

Сотрудники ФСБ обнаружили ячейку террористической группы в двух регионах РФ

Сотрудники ФСБ обнаружили ячейку террористической группы в двух регионах РФ

Деятельность группы террористов была пресечена на территории Кемеровской и Новосибирской областей.

Ячейка исламистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена на территории РФ) была выявлена на территории Кемеровской и Новосибирской областей, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным правоохранительных органов, участники осуществляли антиконституционную деятельность и были настроены на свержение действующего правительства. Также они распространяли террористические идеи среди жителей региона и вербовали мусульман в свои ряды.

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#терроризм #арест #фсб #новосибирск #кемерово

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