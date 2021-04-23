11:56 23 Апреля 2021Происшествия
Сотрудники ФСБ обнаружили ячейку террористической группы в двух регионах РФ
Деятельность группы террористов была пресечена на территории Кемеровской и Новосибирской областей.
Деятельность группы террористов была пресечена на территории Кемеровской и Новосибирской областей.
Ячейка исламистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена на территории РФ) была выявлена на территории Кемеровской и Новосибирской областей, сообщает пресс-служба ФСБ.
По данным правоохранительных органов, участники осуществляли антиконституционную деятельность и были настроены на свержение действующего правительства. Также они распространяли террористические идеи среди жителей региона и вербовали мусульман в свои ряды.