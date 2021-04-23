Сотрудники ФСБ обнаружили ячейку террористической группы в двух регионах РФ

Деятельность группы террористов была пресечена на территории Кемеровской и Новосибирской областей.

Деятельность группы террористов была пресечена на территории Кемеровской и Новосибирской областей.

Ячейка исламистской организации "Хизб ут-Тахрир" (запрещена на территории РФ) была выявлена на территории Кемеровской и Новосибирской областей, сообщает пресс-служба ФСБ.

По данным правоохранительных органов, участники осуществляли антиконституционную деятельность и были настроены на свержение действующего правительства. Также они распространяли террористические идеи среди жителей региона и вербовали мусульман в свои ряды.