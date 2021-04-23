Тело Ленина предложили перезахоронить на Курильских островах

Предложение о перезахоронении тела Ленина на Курильских островах внес депутат гордумы Южно-Сахалинска Александр Анистратов. Это решит сразу несколько проблем, считает политик.

Предложение о перезахоронении тела Ленина на Курильских островах внес депутат гордумы Южно-Сахалинска Александр Анистратов. Это решит сразу несколько проблем, считает политик.

Народному избраннику не нравится, что тело вождя мирового пролетариата лежит рядом с Кремлем для всеобщего обозрения. Поклонение Ленину Анистратов назвал бесовщиной и идолопоклонством.

Он предложил похоронить "дедушку Ленина" по-человечески на одном из Курильских островов Итурупе. В своем Instagram-аккаунте депутат изложил аргументы в пользу перезахоронения тела. Это решит все спорные вопросы с Японией, уверен Анистратов, так как невозможно требовать остров, на котором похоронен вождь.

Все почитатели Ленина потянутся на острова, что благоприятно скажется на туристической отрасли региона, считает депутат. Последний, но не менее важный аргумент — мирового вождя пролетариата похоронили бы по-человечески, заявил Анистратов. Некоторые подписчики поддержали предложение народного избранника.