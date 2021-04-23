Названа дата открытия водной навигации в Архангельской области
Сроки открытия навигации для маломерных судов на водных объектах региона установлены согласно постановлению правительства Архангельской области.
Навигация откроется в Вилегодском муниципальном округе, в также в Коношском, Шенкурском, Устьянском и Вельском районах с 23 апреля. По водным объектам, расположенным в Архангельске, Котласе, Коряжме, Новодвинске и Северодвинске суда начнут курсировать с 28 апреля. С этой же даты навигация откроется в Виноградовском, Верхнетоемском, Котласском, Няндомском, Красноборском, Онежском, Приморском, Плесецком и Холмогорском районах.
На водных объектах, расположенных в Каргопольском муниципальном округе, Лешуконском, Мезенском и Ленском районах и сельском поселении "Соловецкое" Приморского района, маломерные суда начнут ходить с 3 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
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