Названа дата открытия водной навигации в Архангельской области

Сроки открытия навигации для маломерных судов на водных объектах региона установлены согласно постановлению правительства Архангельской области.

Сроки открытия навигации для маломерных судов на водных объектах региона установлены согласно постановлению правительства Архангельской области.

Навигация откроется в Вилегодском муниципальном округе, в также в Коношском, Шенкурском, Устьянском и Вельском районах с 23 апреля. По водным объектам, расположенным в Архангельске, Котласе, Коряжме, Новодвинске и Северодвинске суда начнут курсировать с 28 апреля. С этой же даты навигация откроется в Виноградовском, Верхнетоемском, Котласском, Няндомском, Красноборском, Онежском, Приморском, Плесецком и Холмогорском районах.

На водных объектах, расположенных в Каргопольском муниципальном округе, Лешуконском, Мезенском и Ленском районах и сельском поселении "Соловецкое" Приморского района, маломерные суда начнут ходить с 3 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

С потеплением в регионах РФ начинается ледоход. Так, огромные глыбы льда разрушили набережную в Хабаровске, "угнав" два буксира и сухогруз. Буйство стихии можно было предотвратить взрывами, пишет сайт 360tv.ru.