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11:54   23 Апреля 2021
Общество

Названа дата открытия водной навигации в Архангельской области

Названа дата открытия водной навигации в Архангельской области

Сроки открытия навигации для маломерных судов на водных объектах региона установлены согласно постановлению правительства Архангельской области.

Навигация откроется в Вилегодском муниципальном округе, в также в Коношском, Шенкурском, Устьянском и Вельском районах с 23 апреля. По водным объектам, расположенным в Архангельске, Котласе, Коряжме, Новодвинске и Северодвинске суда начнут курсировать с 28 апреля. С этой же даты навигация откроется в Виноградовском, Верхнетоемском, Котласском, Няндомском, Красноборском, Онежском, Приморском, Плесецком и Холмогорском районах.

На водных объектах, расположенных в Каргопольском муниципальном округе, Лешуконском, Мезенском и Ленском районах и сельском поселении "Соловецкое" Приморского района, маломерные суда начнут ходить с 3 мая, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

С потеплением в регионах РФ начинается ледоход. Так, огромные глыбы льда разрушили набережную в Хабаровске, "угнав" два буксира и сухогруз. Буйство стихии можно было предотвратить взрывами, пишет сайт 360tv.ru.

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