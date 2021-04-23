Охоту на медведя в Коми предложили сделать коммерческой

Охота на медведя в Коми может быть коммерческой, с участием профессионалов, считает глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Алексей Кузнецов.

Охота на медведя в Коми может быть коммерческой, с участием профессионалов, считает глава министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды республики Алексей Кузнецов.

Чиновник, который выступил с данной инициативой в рамках "Часа с министром", подчеркнул, что это исключительно его мнение, а не позиция министерства. Кузнецов отметил, что медведь пользуется большим спросом.

"И когда мне говорят, что за добытого медведя необходимо еще и платить 20 тысяч рублей, это звучит странно. Тем, кто хотел бы заниматься такой охотой ради охоты, я могу обозначить несколько направлений, где медведь будет интересен", — сказал он.

По словам Кузнецова, медведь представляет для человека большую опасность, чем волк. Поэтому министр готов работать с общественностью по данному вопросу, пишет "Комиинформ". Он добавил, что регулирование численности зверя требует серьезной аргументации.