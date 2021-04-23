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11:46   23 Апреля 2021
Происшествия

ФСБ в Крыму задержала экстремиста за публикацию призывов к насилию в Сети

ФСБ в Крыму задержала экстремиста за публикацию призывов к насилию в Сети

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали в Крыму жителя Алушты, подозреваемого в публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении задержанного. Теперь 37-летнему мужчине грозит срок до пяти лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе УФСБ по региону.

Предварительно установлено, что подозреваемый публиковал от своего имени в социальных сетях информацию, согласно которой можно сделать вывод о его дискриминирующем отношении к представителям другой национальности. Алуштинец через Сеть призывал к насильственным действиям в отношении группы лиц, основываясь на национальных признаках.

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