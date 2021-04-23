Самарские выпускники смогут не сдавать ЕГЭ в этом году

Выпускники среднеобразовательных учреждений Самары могут отказаться от сдачи единого государственного экзамена в 2021 году.

Выпускники среднеобразовательных учреждений Самары могут отказаться от сдачи единого государственного экзамена в 2021 году.

Правда, в этом случае все равно остается один обязательный предмет для сдачи – русский язык. Экзамена по математике базового уровня в этом году не будет.

В 2021 году для получения аттестата о среднем общем образовании выпускникам, которые не планируют поступать в университет, нужно будет сдать государственный выпускной экзамен по двум предметам: русскому языку и математике.

ЕГЭ ориентировочно пройдет с 31 мая по 2 июля этого года. Для выпускников, которые не смогут сдавать экзамены по уважительной причине, будет составлен план индивидуального приема.