11:51 23 Апреля 2021Общество
Россияне смогут оформить налоговый вычет по новым правилам с 21 мая
Налоговый вычет в РФ будет оформляться по-новому— Федеральная налоговая служба (ФНС) изменила правила. Россияне с 21 мая смогут в упрощенном порядке получать выплаты на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам.
Налоговый вычет в РФ будет оформляться по-новому— Федеральная налоговая служба (ФНС) изменила правила. Россияне с 21 мая смогут в упрощенном порядке получать выплаты на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам.
Об этом сообщает «РГ». Теперь для оформления вычета нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Россиянам не придется заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ и предоставлять другие документы, которые подтверждают право на вычет.
Проверку ФНС будет проводить в течение месяца. Деньги вернут за 15 дней. Заполненное заявление сформируется автоматически и появится в личном кабинете. Там же можно будет и отследить процесс.