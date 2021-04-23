Россияне смогут оформить налоговый вычет по новым правилам с 21 мая

Налоговый вычет в РФ будет оформляться по-новому— Федеральная налоговая служба (ФНС) изменила правила. Россияне с 21 мая смогут в упрощенном порядке получать выплаты на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам.

Налоговый вычет в РФ будет оформляться по-новому— Федеральная налоговая служба (ФНС) изменила правила. Россияне с 21 мая смогут в упрощенном порядке получать выплаты на покупку жилья, земли и по индивидуальным инвестиционным счетам.

Об этом сообщает «РГ». Теперь для оформления вычета нужно заполнить заявление в личном кабинете налогоплательщика на сайте ФНС. Россиянам не придется заполнять налоговую декларацию 3-НДФЛ и предоставлять другие документы, которые подтверждают право на вычет.

Проверку ФНС будет проводить в течение месяца. Деньги вернут за 15 дней. Заполненное заявление сформируется автоматически и появится в личном кабинете. Там же можно будет и отследить процесс.