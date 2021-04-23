В США хотят амнистировать всех нелегальных мигрантов на территории страны

Легализации предоставит большему количеству мигрантов федеральные пособия, талоны на еду и доступ к льготной медицинской страховке.

Группа из 14 американских сенаторов от демократической и республиканской партии провели встречу чтобы изучить возможность предоставления легального статуса 3,5 миллиона мигрантов, которые сейчас находятся нелегально на территории США, сообщает консервативное издание Breitbart.

Один из группы политиков заявил, что существует «в значительной степени консенсус» по поводу этого вопроса, даже несмотря на то, что показатели нелегальной иммиграции на границе США и Мексики резко возросли до десятилетнего максимума.

«Я считаю, что возрастает опеределенный консенсус, что акт амнистии, какая-то его версия, уже готова к принятию. <...> Многие республиканцы подходили ко мне и говорили: "Мы думаем, что пора"», — заявил сенатор-демократ от штата Иллинойс Дик Дурбин.

Издание сообщает, что обсуждения амнистии проходит в то время, когда южную границу Штатов захлестывает иммиграция уже более нескольких месяцев. В марте американские пограничники задержали около 170 000 мигрантов, пересекающих границу нелегально, а прогнозы и вовсе показывают, что в этом году на границе США и Мексики будут задержано более 1,2 миллиона человек. Такого уровня нелегальной иммиграции не наблюдалось со времен ипотечного кризиса 2008 года. Между тем, администрация президента Джо Байдена только способствует этому процессу.

Согласно информации Breitbart News, легализации предоставит большему количеству мигрантов федеральные пособия, талоны на еду и доступ к льготной медицинской страховке, в то время, как американские налогоплательщики в очередной раз «останутся с носом».

Ранее мы сообщали, что в США готовится законопроект по выплате темнокожим репараций за времена рабства в США на фоне погромов и протестов, устроенных представителями Black Lives Matter («Жизни темнокожих важны» — англ.).