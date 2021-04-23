В МВД РФ рассказали о смертельных ДТП с участием машин каршеринга

МВД назвало количество ДТП в 2021 году с участием машин каршеринга в России. Восемь человек стали жертвами таких аварий.

МВД назвало количество ДТП в 2021 году с участием машин каршеринга в России. Восемь человек стали жертвами таких аварий.

Более 150 аварий с участием автомобилей каршеринга произошло за первые три месяца текущего года в России, сообщили в пресс-центре МВД.

Всего в результате ДТП погибли восемь человек. Травмы различной степени тяжести получили 199 граждан. Ведомство пока не располагает информацией об инициативе по ужесточению проверок водителей, использующих прокатные авто, добавили в министерстве.

Всего в российской столице официально зарегистрировано 4,8 млн автомобилей, из них 0,5% составляют машины каршеринга.