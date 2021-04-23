Медиагруппа "Патриот" объявила о партнерстве с сетевым изданием "Версия"

Сетевое издание "Версия" и Медиагруппа "Патриот" 23 апреля объявили о начале информационного сотрудничества.

Сетевое издание "Версия" и Медиагруппа "Патриот" 23 апреля объявили о начале информационного сотрудничества.

Запуску сетевого издания "Версия" предшествовало появление газеты "Совершенно секретно — Версия". Она основана в 1998 году известным российским журналистом Артемом Боровиком. В 2005 году газета получила название "Наша версия". Сейчас это один из ведущих еженедельников журналистских расследований.

"Мы очень рады сотрудничать с сетевым изданием "Версия". Это легендарное издание, в котором работают журналисты высочайшего класса, настоящие патриоты России", — заявил глава Медиагруппы "Патриот" Николай Столярчук.

Главный редактор "Версии" Константин Зятьков также положительно высказался о партнерстве с Медиагруппой "Патриот". Патриотически настроенная аудитория — это то, что объединяет "Версию" и Медиагруппу "Патриот", отметил он. В рамках информационного сотрудничества планируется взаимное цитирование материалов изданий.