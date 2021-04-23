ЦБ лишил лицензии пермский «Проинвестбанк»

Банк России отозвал лицензию у пермского Профессионального инвестиционного банка, который занимал 315 место по величине активов. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

Банк России отозвал лицензию у пермского Профессионального инвестиционного банка, который занимал 315 место по величине активов. Об этом говорится в сообщении ЦБ.

По данным регулятора, «Проинвестбанк» не исполнял федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка России.

«Значительную долю активов кредитной организации составляли ссудная задолженность, а также имущество, не используемое в основной деятельности», — говорится в сообщении .

«Проинвестбанк»— участник системы страхования вкладов. Суммы вкладов вернут в размере 100% остатка средств, но не более 1,4 млн руб. в совокупности на одного вкладчика.

На прошлой неделе ЦБ лишил лицензии банк «Нейва» в Екатеринбурге из-за многочисленных нарушений законов. Кредитная организация проводила «сомнительные операции по продаже иностранной валюты физическим лицам».