11:17 23 Апреля 2021Происшествия
Двое мужчин погибли при крушении самодельного самолета под Иркутском
Трагедия случилась недалеко от села Рысево в Черемховском районе Иркутской области. Легкомоторный самолет потерпел крушение.
Трагедия случилась недалеко от села Рысево в Черемховском районе Иркутской области. Легкомоторный самолет потерпел крушение.
Сотрудники полиции устанавливают личности погибших при падении мужчин, сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах.
По имеющейся информации,на потерпевшем крушение воздушном судне отсутствуют какие-либо опознавательные знаки. Скорее всего, самолет был собран в кустарных условиях.
На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит выяснить причину аварии и все обстоятельства происшествия.