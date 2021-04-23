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11:17   23 Апреля 2021
Происшествия

Двое мужчин погибли при крушении самодельного самолета под Иркутском

Двое мужчин погибли при крушении самодельного самолета под Иркутском

Трагедия случилась недалеко от села Рысево в Черемховском районе Иркутской области. Легкомоторный самолет потерпел крушение.

Сотрудники полиции устанавливают личности погибших при падении мужчин, сообщает ФАН со ссылкой на источник в экстренных службах.

По имеющейся информации,на потерпевшем крушение воздушном судне отсутствуют какие-либо опознавательные знаки. Скорее всего, самолет был собран в кустарных условиях.

На месте происшествия работают специалисты. Им предстоит выяснить причину аварии и все обстоятельства происшествия.

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#авиакатастрофа #самолет #крушение #смерть

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