Сын Грудинина рассказал правду о шантаже отца-олигарха в Подмосковье

Неделю назад Павел Грудинин взял в «водную блокаду» подмосковную деревню Слобода. Его сын Артем отметил, что цель подобной выходки — желание испортить жизнь местному населению.

Неделю назад Павел Грудинин взял в водную блокаду подмосковную деревню Слобода. Комментируя произошедшее, старший сын «красного барина» Артем отметил, что цель подобной выходки заключается в банальном желании его отца испортить жизнь местному населению.

По словам Артема Грудинина, произошедшее — не первый и не единственный случай саботажа благоустройства жителей Подмосковья:

«То перекроют дорогу, например, как это произошло в Развилке буквально недавно, то пытаются сорвать людям праздник, когда тракторы на Масленицу продолжают разбрасывать снег, то выключат свет для того, чтобы администрация не могла вести свою работу на территории поселка Совхоз имени Ленина».

«Так получилось, что мы для него никто по факту. Да и сидите вы там все без воды! А нам ни помыться, ничего!» — вторят народному избраннику местные жители, негодуя по поводу повадок «красного барина».

На помощь пришли депутаты Ленинского городского округа. По их просьбе специалисты МУП «Видновское ПТО ГХ» устранили проблему за пару часов.

В июне прошлого года «ПолитЭксперт» сообщал о том, что по совершенно абсурдному договору между МУП «ПТО ГХ» и ЗАО «Совхоз им. Ленина», Грудинин получил более 40 млн рублей переплаты, ведь местечковый олигарх поставил перед муниципалами условие – либо платите втридорога, либо воды вам не видать.

Понимая, что от их решения зависит жизнеобеспечение целой деревни, руководство МУП «ПТО ГХ» пошло на сделку. Теперь Грудинин не только получает прибыль сверх нормы, но еще и не обеспечивает должное обслуживание сетей.

Сами жители выражают надежду, что когда-то сети на законодательном уровне уйдут в зону влияния МУП «ПТО ГХ». Однако, принимать такое решение ЗАО «Совхоз им. Ленина» не торопится.