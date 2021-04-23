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11:20   23 Апреля 2021
Политика

Экс-глава челябинского Росприроднадзора Курятников ушел в отставку

Экс-глава челябинского Росприроднадзора Курятников ушел в отставку

Уральское управление Росприроднадзора покинул замруководителя Виталий Курятников. Он курировал в ведомстве Челябинскую область. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на управление.

«Курятников действительно уволился, приказ подписан 16 апреля, по инициативе гражданского служащего», — сообщили в ведомстве.

На сайте Уральского управления Росприроднадзора указано, что и. о. замруководителя управления по Челябинской области стал Владимир Вязников, ранее руководивший одним из отделов.

До Росприроднадзора Курятников работал заместителем министра промышленности и природных ресурсов Челябинской области. В 2016 году он возглавил Управление Росприроднадзора по региону. После реформы структуры ведомства в 2019 году он стал замруководителя Уральского управления, в которое вошли структурные подразделения Свердловской, Челябинской и Курганской областей.

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#отставка #челябинская область #росприроднадзор

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