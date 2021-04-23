Американский журнал сообщил, что по Белому дому в последние годы «гуляет» опасное заболевание «клиентит». Вызывает его Украина.

Руководство США помешалось на Украине настолько, что готово ставить ее интересы наравне, а порой и выше собственных. Этой «болезни» американского правительства даже придумали название «клиентит», сообщил главный редактор журнала The American Conservative и старший научный сотрудник по проблемам безопасности в Институте Катона Тед Карпентер.

«Ни один серьезный американец раньше никогда не считал Украину представляющей реальный, а тем более стратегический интерес для США. Тем не менее, в течение примерно последнего десятилетия американские политики ведут себя так, как будто эта страна жизненно важна для собственной безопасности Америки и поэтому заслуживает безоговорочной поддержки Вашингтона», — сказано в статье.

По словам журналиста, навязчивая идея «опекать» Украину появилась еще при 43-ем президенте США Джордже Буше. И он, и его следующий преемник Барак Обама неоднократно предпринимали попытки «протолкнуть» бывшую республику СССР в НАТО, однако каждый раз встречали сопротивление европейских государств.

Карпентер вспоминает и том, как при правлении Дональда Трампа на Украину были одобрены первые поставки оборонительного летального оружия. Нынешний президент Джо Байден решил не менять выработанную годами стратегию и во время первого телефонного разговора с коллегой Владимиром Зеленским заявил о «непоколебимой» поддержке с американской стороны.

«Хуже того, внешнеполитическая команда Байдена занимается бряцанием оружием, демонстрируя готовность Америки даже ввязаться в войну, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся конфронтации», — отметил журналист.

По этой причине «клиентит» крайне опасен для жителей Соединенных Штатов, считает Карпентер. Он называет правительство США безответственным и призывает отправить в отставку всех политиков, которые ставят интересы Украины выше своих национальных, в частности, речь о Байдене, госсекретаре Энтони Блинкине, министре обороны Ллойде Остине и после США в Киеве Уильяме Тейлоре.

Читатели издания согласились с автором в том, что Белый дом уделяет слишком уж много внимания «стране-банкроту».

«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать Украину для достижения своих целей в отношении России! Украина — государство-банкрот. Без иностранной помощи она не может справиться даже с донецкой милицией», — иронизировал пользователь Dodo.

«Чем обязаны американские граждане и налогоплательщики Украине? Как территориальные «терки» Украины с Россией угрожают интересам США? Да, сынок президента Байдена чем-то обязан Украине (как и Китаю). Но все остальные американцы — нет!» — написал Rossbach.

«В этом материале много преувеличений, но в своей основе он правдив: США активно вмешиваются в ситуацию на Украине, США поддерживают их неонацистов, США и открыто, и тайно подталкивают противостояние на Украине к военному, а не мирному разрешению», — считает Vhailor.

Между тем 23 апреля стартовал саммит по вопросам глобального потепления, организованный президентом США Джо Байденом. Для участия в нем были приглашены лидеры 40 стран, в том числе Владимир Путин. Примечательно, что главу Украины Владимира Зеленского Байден приглашением на видео-конференцию не удостоил.