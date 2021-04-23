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12:17   23 Апреля 2021
Политика

Американский ученый рассказал об опасном «заболевании» правительства США

Американский ученый рассказал об опасном «заболевании» правительства США

Руководство США помешалось на Украине настолько, что готово ставить ее интересы наравне, а порой и выше собственных. Этой «болезни» американского правительства даже придумали название «клиентит», сообщил главный редактор журнала The American Conservative и старший научный сотрудник по проблемам безопасности в Институте Катона Тед Карпентер.

«Ни один серьезный американец раньше никогда не считал Украину представляющей реальный, а тем более стратегический интерес для США. Тем не менее, в течение примерно последнего десятилетия американские политики ведут себя так, как будто эта страна жизненно важна для собственной безопасности Америки и поэтому заслуживает безоговорочной поддержки Вашингтона», — сказано в статье.

По словам журналиста, навязчивая идея «опекать» Украину появилась еще при 43-ем президенте США Джордже Буше. И он, и его следующий преемник Барак Обама неоднократно предпринимали попытки «протолкнуть» бывшую республику СССР в НАТО, однако каждый раз встречали сопротивление европейских государств.

Карпентер вспоминает и том, как при правлении Дональда Трампа на Украину были одобрены первые поставки оборонительного летального оружия. Нынешний президент Джо Байден решил не менять выработанную годами стратегию и во время первого телефонного разговора с коллегой Владимиром Зеленским заявил о «непоколебимой» поддержке с американской стороны.

Американский эксперт рассказал об опасном «заболевании» правительства США

«Хуже того, внешнеполитическая команда Байдена занимается бряцанием оружием, демонстрируя готовность Америки даже ввязаться в войну, чтобы поддержать Украину в ее продолжающейся конфронтации», — отметил журналист.

По этой причине «клиентит» крайне опасен для жителей Соединенных Штатов, считает Карпентер. Он называет правительство США безответственным и призывает отправить в отставку всех политиков, которые ставят интересы Украины выше своих национальных, в частности, речь о Байдене, госсекретаре Энтони Блинкине, министре обороны Ллойде Остине и после США в Киеве Уильяме Тейлоре.

Читатели издания согласились с автором в том, что Белый дом уделяет слишком уж много внимания «стране-банкроту».

«США не имеют никакого интереса в процветании Украины. Америка думает только о том, чтобы использовать Украину для достижения своих целей в отношении России! Украина — государство-банкрот. Без иностранной помощи она не может справиться даже с донецкой милицией», — иронизировал пользователь Dodo.

«Чем обязаны американские граждане и налогоплательщики Украине? Как территориальные «терки» Украины с Россией угрожают интересам США? Да, сынок президента Байдена чем-то обязан Украине (как и Китаю). Но все остальные американцы — нет!» — написал Rossbach.

«В этом материале много преувеличений, но в своей основе он правдив: США активно вмешиваются в ситуацию на Украине, США поддерживают их неонацистов, США и открыто, и тайно подталкивают противостояние на Украине к военному, а не мирному разрешению», — считает Vhailor.

Между тем 23 апреля стартовал саммит по вопросам глобального потепления, организованный президентом США Джо Байденом. Для участия в нем были приглашены лидеры 40 стран, в том числе Владимир Путин. Примечательно, что главу Украины Владимира Зеленского Байден приглашением на видео-конференцию не удостоил.

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