Россиянам рассказали о популярных трюках мошенников

Аферисты используют разные психологические приемы, чтобы "усыпить" бдительность жертв. Эксперты назвали виды мошенничества, из-за которых россияне чаще всего лишаются своих денег.

Аферисты используют разные психологические приемы, чтобы "усыпить" бдительность жертв. Эксперты назвали виды мошенничества, из-за которых россияне чаще всего лишаются своих денег.

Так, воры нередко представляются сотрудниками банка. Они сообщают, что счет человека якобы находится под угрозой и деньги нужно перевести на другую карту. Также злоумышленники звонят и представляются родственниками. Они рассказывают различные истории, чтобы разжалобить своих жертв и убедить отдать им деньги, пишут "Невские новости".

А вот по телевидению, радио или в интернете часто встречается фейковая реклама, которая рассчитана, в основном, на пенсионеров. Пожилые люди готовы отдать бешеные деньги за специальные мази, приборы.

Мошенник может позвонить и уверить пенсионера в том, что тот стал счастливым обладателем крупной суммы или автомобиля. Суть аферы в том, что «выигрыш» облагается налогом, и, прежде чем забрать приз, человеку нужно его оплатить.

Пожилых людей также могут ограбить под видом пожарных, инженеров домов, специалистов по проверке счетчиков и других профессий. Мошенники приходят домой к горожанам и, отвлекая внимание выдуманной историей, крадут их сбережения.