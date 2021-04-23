Проект закона о выплатах школьникам направлен в Госдуму

Депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о ежегодной выплате семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года.

Депутаты фракции ЛДПР и сенатор Сергей Леонов внесли на рассмотрение Госдумы законопроект о ежегодной выплате семьям с детьми школьного возраста к началу учебного года.

Финансировать реализацию проекта предполагается из федерального бюджета. Законопроект предполагает выплату семьям в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка школьного возраста. Ежегодно эта сумма будет индексироваться.

"Ежегодная выплата в связи с началом учебного года устанавливается в размере 10 тыс. рублей, который подлежит индексации один раз в год с 1 февраля текущего года, исходя из индекса роста потребительских цен за предыдущий год", — указано в тексте.

Депутаты обратили внимание, что с каждым годом родителям все сложнее собрать ребенка в школу. Иногда эта сумма может достигать 20 тыс. рублей.