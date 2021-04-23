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10:51   23 Апреля 2021
Экономика

МГ "Патриот" проведет пресс-конференцию по энергетической сфере России

МГ "Патриот" проведет пресс-конференцию по энергетической сфере России

Предметом разговора будут итоги работы Российского международного энергетического форума (РМЭФ).

Пресс-конференцию в пятницу проведут ФБА "Экономика сегодня" и Медиагруппа "Патриот". РМЭФ долгое время служит платформой для организации диалога научного сообщества, государства и отраслевых корпораций. С 21 по 23 апреля он проходит в Санкт-Петербурге.

Для предметного диалога на эфир приглашены гости, которые поделятся своим взглядом на нынешнее состояние энергетического сектора в России. Речь идет о следующих спикерах:

  • Дмитрий Пигарев, директор департамента стратегического развития и экономического прогнозирования "Центр экономического прогнозирования";
  • Михаил Смирнов, президент ассоциации "ЭнергоИнновация";
  • Сергей Роженко, заместитель директора практики по работе с компаниями сектора энергетики и коммунального хозяйства KPMG в России и СНГ.

Они будут говорить о приоритетах, которые обозначают в своей работе государственные компании энергетической сферы, о новых технологиях производства энергии и реализуемых проектах в данной области.

В 16:00 по московскому времени начнется прямая трансляция.

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#энергетика #медиагруппа патриот #РМЭФ

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