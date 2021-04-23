В Красноярском крае после года поисков нашли тело шестилетней девочки

Полицейские нашли останки ребенка, которого начали искать в марте 2021 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

Полицейские нашли останки ребенка, которого начали искать в марте 2021 года. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, 38-летняя жительница Красноярска отдала свою шестилетнюю дочь на воспитание 42-летней подруге и ее 70-летней матери. Вскоре женщины с ребенком переехали в город Уяр, где малышку видели в последний раз.

Мать девочки задержали в феврале 2021 года за совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотиков. Находясь в СИЗО, она написала заявление с просьбой установить местонахождение дочери.

Женщины сообщили следователям, что их подопечная была смертельно травмирована якобы в результате несчастного случая. Тело ребенка они решили закопать в лесу. Это произошло в сентябре 2020 года. Однако в СК отмечают, что свои показания опекунши меняли несколько раз. По одной из версий, девочку загрызла собака.