Подразделения ВС РФ возвращаются из Крыма в места дислокации по приказу Шойгу

Российские войска, которые были задействованы для проведения учений в Крыму, возвращаются в пункты базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Российские войска, которые были задействованы для проведения учений в Крыму, возвращаются в пункты базирования. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что силы Южного военного округа и соединений ВДВ участвовали во внезапной проверке боеготовности. В данный момент подразделения приступили к возвращению в места постоянной дислокации: они совершают марши на железнодорожные станции и аэродромы, проводят погрузку на корабли и самолеты военно-транспортной авиации.

"На побережье полигона Опук осуществлена загрузка в большие десантные корабли подразделений морской пехоты, техники и вооружения Каспийской флотилии и Черноморского флота", — указали в ведомстве.

Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу досрочно завершил проверки в Южном и Западном военных округах, так как, по его словам, все поставленные цели были достигнуты. Он приказал до 1 мая вернуть войска в пункты базирования.