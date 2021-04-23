Депутат ЕП потребовал доказать "причастность" России к делу Врбетице

Чехия должна незамедлительно представить доказательства "причастности" России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, завила депутат от республики в ЕП Катержина Конечна.

Чехия должна незамедлительно представить доказательства "причастности" России к взрывам на складе боеприпасов во Врбетице, завила депутат от республики в ЕП Катержина Конечна.

Политик сказала, что прямых доказательств присутствия "агентов" на складе боеприпасов нет и в связи с этим доводы звучат неубедительно. Конечна уточнила, что странам необходимо стремиться к стабилизации отношений, завершить риторику и перейти к конструктивному диалогу.

Ранее Чехия обвинила РФ в причастности к взрывам во Врбетице, которые произошли в 2014 году. Кроме того, Прага отказалась раскрывать для Москвы детали расследования. После этого заявления из республики выслали 18 сотрудников российского посольства.