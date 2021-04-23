Дмитрий Медведев указал на двойственную тактику США в отношении России

Вашингтон избрал новую тактику в отношении России. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Вашингтон избрал новую тактику в отношении России. К такому выводу пришел заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он считает, что США реализуют двойственный подход. Медведев написал об этом в материале для РИА Новости. По его словам, Америка одной рукой дает сигнал о том, что готова к диалогу с Россией, другой — увеличивает давление на страну.

Соединенные Штаты ввели очередные санкции против России 15 апреля. При этом Белый дом не раз заявлял о готовности вести переговоры с Кремлем.