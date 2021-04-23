Скабеева заявила о страхе Байдена перед Путиным на климатическом саммите

Телеведущая Ольга Скабеева увидела в поведении президента США Джо Байдена на климатическом форуме страх перед российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом она заявила в эфире передачи «60 минут».

Телеведущая Ольга Скабеева увидела в поведении президента США Джо Байдена на климатическом форуме страх перед российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом она заявила в эфире передачи «60 минут».

Скабеева указала на странное поведение американского лидера на прошедшем накануне мероприятии. Байден единственный из участников просидел в маске, несмотря на онлайн-формат встречи.

«В глаза Путину Байден, хотя вот он, Путин перед тобой, гигантский экран, так ни разу и не посмотрел. Стыдно, может быть, после того словечка "убийца" или испугался?» — задается вопросом телеведущая.

Кроме этого, Байден не дождался окончания конференции. Он просто встал и ушел, сославшись на срочные дела.

Саммит по экологии проходит 22–23 апреля по инициативе президента США в формате видеоконференции. Владимир Путин принял приглашение выступить, исходя из приоритетов РФ. Всего в мероприятии участвуют главы примерно 40 стран.

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