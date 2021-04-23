Медиагруппа "Патриот" проведет конференцию о проблемах здоровья населения

Пресс-конференция, посвященная проблемам сохранения здоровья россиян и повышения качества их жизни, пройдет в Медиагруппе "Патриот".

Пресс-конференция, посвященная проблемам сохранения здоровья россиян и повышения качества их жизни, пройдет в Медиагруппе "Патриот".

Мероприятие состоится в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» 23 апреля в 17:00. В нем примет участие первый зампредседателя комитета по образованию и науке, депутат Госдумы РФ и заслуженный врач РФ Геннадий Онищенко. Он ответит на все интересующие россиян вопросы.

В ходе мероприятия заслуженный врач РФ обсудит с экспертами способы сохранения здоровья нации и отдельного человека. Также Онищенко расскажет россиянам, как воспитать у населения культуру здоровья. Участники конференции узнают, что именно влияет на продолжительность жизни человека в разных странах мира.

"Кроме того, Геннадий Онищенко поделится собственным мнением о том, что именно поможет системе здравоохранения работать эффективнее. Он также расскажет, какие проблемы нужно решить россиянам для того, чтобы увеличить среднюю продолжительность жизни", — сообщает Федеральное агентство новостей.

Кроме того, Геннадий Онищенко является председателем правления РОО "Землячество донбассовцев" в Москве. Поэтому на пресс-конференции будет отдельно затронута тема социально-экономической ситуации, которая на сегодняшний день складывается в Донбассе.