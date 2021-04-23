10:19 23 Апреля 2021Политика
Стало известно, сколько длились переговоры Путина и Лукашенко
Президент России Владимир Путин 22 апреля встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры длились до позднего вечера.
Президент России Владимир Путин 22 апреля встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры длились до позднего вечера.
Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений в рамках Союзного государства. Также разговор коснулся экономического сотрудничества и вопросов промышленной энергетики.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что встреча продолжалась почти четыре часа. Лидеры стран распрощались, когда часы показывали примерно 21:30 по Москве.