Стало известно, сколько длились переговоры Путина и Лукашенко

Президент России Владимир Путин 22 апреля встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры длились до позднего вечера.

Президент России Владимир Путин 22 апреля встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Переговоры длились до позднего вечера.

Главы государств обсудили перспективы развития двусторонних отношений в рамках Союзного государства. Также разговор коснулся экономического сотрудничества и вопросов промышленной энергетики.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что встреча продолжалась почти четыре часа. Лидеры стран распрощались, когда часы показывали примерно 21:30 по Москве.