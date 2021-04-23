10:10 23 Апреля 2021Происшествия
Число жертв ДТП на КАД в Петербурге выросло до трех
Три человека погибли в дорожной аварии с возгоранием легковушки на КАД. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Три человека погибли в дорожной аварии с возгоранием легковушки на КАД. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.
Крупная авария произошла накануне на 40-м километре КАД. Водитель за рулем ВАЗа не успел затормозить и врезался в МАЗ, который остановился на трассе из-за неисправности.
После чего легковушку отбросило в тягач Volvo. Сильный удар привел к возгоранию легковушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.
Еще одним участником аварии стала фура, которая двигалась следом и не успела притормозить. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира ВАЗа. Полиция организовала доследственную проверку.