Число жертв ДТП на КАД в Петербурге выросло до трех

Три человека погибли в дорожной аварии с возгоранием легковушки на КАД. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Три человека погибли в дорожной аварии с возгоранием легковушки на КАД. Полиция выясняет обстоятельства случившегося.

Крупная авария произошла накануне на 40-м километре КАД. Водитель за рулем ВАЗа не успел затормозить и врезался в МАЗ, который остановился на трассе из-за неисправности.

После чего легковушку отбросило в тягач Volvo. Сильный удар привел к возгоранию легковушки, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по городу и Ленинградской области.

Еще одним участником аварии стала фура, которая двигалась следом и не успела притормозить. В результате ДТП погибли водитель и два пассажира ВАЗа. Полиция организовала доследственную проверку.