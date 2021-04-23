ФАН проведет тематический эфир в канун Дня памяти жертв геноцида армян

Гости студии ФАН и Медиагруппы "Патриот" проведут онлайн-эфир на тему непризнанных мировым сообществом фактов геноцида в Косово, Донбассе и Израиле.

Гости студии ФАН и Медиагруппы "Патриот" проведут онлайн-эфир на тему непризнанных мировым сообществом фактов геноцида в Косово, Донбассе и Израиле.

Преступления украинских военных против русскоязычного населения донбасских республик, убийство армян во время Османской империи в 1915 году, геноцид сербов в Косово, притеснение палестинцев в Израиле — это наиболее печальные страницы мировой истории, однако далеко не все страны готовы признать, что в этих конфликтах пострадали целые этнические или национальные группы.

Накануне стало известно, что американский президент Джо Байден намерен признать геноцид армян в день памяти его жертв, 24 апреля, как передает ФАН. При этом этнические чистки армян в Османской империи в 1915 году, когда безжалостно были уничтожены 1,5 млн человек, признают лишь некоторые страны. Эту трагедию и некоторые другие факты уничтожения мирного населения по признаку национальности или вероисповедания, которые игнорирует международная общественность, обсудят гости студии ФАН и Медиагруппы "Патриот" в онлайн-эфире "Непризнанные миром геноциды".

В качестве спикеров в студию пригласили члена Координационного совета российско-армянских организаций и председателя общественной организации "Хачмерук" Вагана Бабаханяна, профессора Академии военных наук Врежа Арутюняна и политолога клуба "Валдай" Фархада Мамедова. Прямой эфир пройдет на странице Медиагруппы "Патриот".