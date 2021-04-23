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10:10   23 Апреля 2021
Весь мир

Жительница Луизианы нашла в машине полицейское устройство слежения

Жительница Луизианы нашла в машине полицейское устройство слежения

Жительница города Батон-Руж в американском штата Луизиана Тиара Беверли обнаружила в своем автомобиле полицейское устройство слежения. В прошлом месяце женщина была арестована «по серьезному делу о наркотиках», сообщают местные СМИ. В пятницу, 16 апреля, Беверли из окна своего дома увидела, как вокруг ее машины «кружили» несколько сотрудников правопорядка.

«Я сразу запаниковала, — рассказывает жительница Батон-Руж. — Я не знала, бомба ли это, но потом обнаружила, что это трекер [устройство слежения]».

Полицейские поместили небольшой черный ящик под пассажирское сидение ее машины. Как только Тиара Беверли нашла устройство, она обратилась к президенту местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP, National Association for the Advancement of Colored People – англ.) Юджину Коллинзу.

Жительница Луизианы нашла в машине полицейское устройство слежения

По его словам, правоохранители отказались комментировать произошедшее, однако через несколько дней попросили вернуть трекер обратно.

«Они попросили меня вернуть им эту коробку. Это может серьезно усложнить мне работу. <…> Это просто любители. Тот факт, что молодая женщина может заметить, как вы делаете что-то подобное, говорит о том, что у вас это не очень хорошо получается», — отметил Коллинз.

Законодательство Соединенных Штатов гласит, что полицейские не могут устанавливать подобные устройства слежения без ордера.

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#сша #полиция #луизиана

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