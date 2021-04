Жительница Луизианы нашла в машине полицейское устройство слежения

Через несколько дней правоохранители попросили ее вернуть трекер обратно.

Жительница города Батон-Руж в американском штата Луизиана Тиара Беверли обнаружила в своем автомобиле полицейское устройство слежения. В прошлом месяце женщина была арестована «по серьезному делу о наркотиках», сообщают местные СМИ. В пятницу, 16 апреля, Беверли из окна своего дома увидела, как вокруг ее машины «кружили» несколько сотрудников правопорядка.

«Я сразу запаниковала, — рассказывает жительница Батон-Руж. — Я не знала, бомба ли это, но потом обнаружила, что это трекер [устройство слежения]».

Полицейские поместили небольшой черный ящик под пассажирское сидение ее машины. Как только Тиара Беверли нашла устройство, она обратилась к президенту местного отделения Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP, National Association for the Advancement of Colored People – англ.) Юджину Коллинзу.

По его словам, правоохранители отказались комментировать произошедшее, однако через несколько дней попросили вернуть трекер обратно.

«Они попросили меня вернуть им эту коробку. Это может серьезно усложнить мне работу. <…> Это просто любители. Тот факт, что молодая женщина может заметить, как вы делаете что-то подобное, говорит о том, что у вас это не очень хорошо получается», — отметил Коллинз.

Законодательство Соединенных Штатов гласит, что полицейские не могут устанавливать подобные устройства слежения без ордера.