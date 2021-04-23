Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
9:55   23 Апреля 2021
Политика

Пресс-секретарь Зеленского анонсировала ответ на предложение Путина о встрече в Москве

Пресс-секретарь Зеленского анонсировала ответ на предложение Путина о встрече в Москве

Украинский президент Владимир Зеленский обязательно ответит на приглашение лидера России Владимира Путина. Об этом сообщила пресс-секретарь главы Незалежной Юлия Мендель.

Путин на встрече с белорусским коллегой Александром Лукашенко прокомментировал инициативу, выдвинутую Зеленским. Президент Украины ранее предложил ему приехать в Донбасс на переговоры. Владимир Путин отметил, что готов к диалогу с лидером Незалежной и приглашает его приехать в Москву.

Украинские журналисты поинтересовались у Мендель, ответит ли Зеленский на приглашение. Она заявила, что реакция обязательно последует.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #украина #зеленский #мендель

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров