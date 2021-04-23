В Саратове суд оправдал экс-чиновницу по делу о взятке в 18 млн рублей

Суд оправдал в полном объеме бывшую чиновницу из Саратова за отсутствием события преступления.

Суд оправдал в полном объеме бывшую чиновницу из Саратова за отсутствием события преступления.

По решению Волжского районного суда бывшей главе комитета по управлению имуществом администрации города Елене Салеевой был вынесен оправдательный приговор по делу о взяточничестве и махинациях с землей. По имеющимся данным, ее подозревали в незаконном получении 18 млн рублей, об этом рассказали в пресс-центре суда.

По данным следствия, с 2015 по 2016 год экс-начальник отдела земельного контроля Андрей Краснов вместе с сообщницей Салеевой незаконно выдали разрешение на строительство жилья на муниципальной земле за крупные денежные вознаграждения.