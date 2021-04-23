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9:46   23 Апреля 2021
Общество

Мясников назвал главное противопоказание для прививки от коронавируса

Мясников назвал главное противопоказание для прививки от коронавируса

Пациентам с некоторыми заболеваниями лучше не спешить прививаться от коронавируса, посоветовал доктор и телеведущий Александр Мясников.

Вакцина от коронавируса "Спутник V" почти не имеет противопоказаний, однако некоторым пациентам использовать ее все же нельзя. Прохождение химиотерапии с применением препаратов-цитостатиков считается одним из главных противопоказаний к процедуре, рассказал Мясников.

Людям пожилого возраста нужно делать прививку в первую очередь, уверен врач. "Спутник V" не вызывает серьезных побочных эффектов, в некоторых случаях у пациентов может возникать небольшая аллергическая реакция.

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