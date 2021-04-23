Московских полицейских будут судить за получение взятки в 12 млн рублей

Стражи порядка начали доследственную проверку по делу о получении крупной взятки, сообщает СК. Главными подозреваемыми являются полицейские, работающие по району Солнцево.

Стражи порядка начали доследственную проверку по делу о получении крупной взятки, сообщает СК. Главными подозреваемыми являются полицейские, работающие по району Солнцево.

По данным следствия, фигуранты обещали определенным лицам принять необходимое процессуальное решение в обмен на вознаграждение в размере 12 млн рублей. При передаче денег были задержаны начальник следственного отдела ОМВД РФ по району, его заместитель и участковый, рассказали в пресс-службе ведомства.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. Если их вина будет доказана, то фигурантов уволят с занимаемых должностей. Также следователи дадут оценку действиям их руководителей.