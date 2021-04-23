Численность сотрудников дипмиссий в России и Чехии не изменится

Число работников в генеральных консульствах России в Чехии и Чехии в РФ не изменится. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

Число работников в генеральных консульствах России в Чехии и Чехии в РФ не изменится. Об этом рассказал министр иностранных дел республики Якуб Кулганек.

Дипмиссии Чехии и Российской Федерации будут насчитывать 32 сотрудника в своих официальных представительствах в Москве и Праге. Из них семь дипломатов и 25 административно-технических сотрудников, рассказал глава чешского министерства иностранных дел Якуб Кулганек.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин пообещал минимизировать ущерб гражданам РФ в Чехии после высылки дипломатов. Он также уточнил, что ухудшение отношений между двумя странами не отвечает интересам ни российской, ни чешской стороны.