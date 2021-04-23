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8:36   23 Апреля 2021
Политика

Медведев рассказал о последствиях "роковых решений" США

Медведев рассказал о последствиях "роковых решений" США

США должны задуматься о цене принимаемых ими "роковых решений". Соответствующее заявление сделал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Отношения между США и Россией все больше напоминают конфронтацию, а не соперничество. Нынешнюю ситуацию можно сравнить с периодом холодной войны в СССР, считает Медведев. Санкции, угрозы и отстаивание своих эгоистических интересов может привести мировое сообщество к состоянию перманентной нестабильности, передает РИА Новости.

Медведев считает, что США должны отказаться от "роковых решений", если они ставят под угрозу дальнейшее существование победителя. Достигнутую таким путем победу, по словам зампреда Совбеза РФ, нельзя назвать таковой.

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#россия #сша #медведев

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