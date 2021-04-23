Переводчики рассказали о секретах быстрого изучения английского языка

Способы быстрого и эффективного изучения английского языка рассказали специалисты сервисов "СберУслуги" и Работа.ру. Они советуют развлекаться "по-английски".

Способы быстрого и эффективного изучения английского языка рассказали специалисты сервисов "СберУслуги" и Работа.ру. Они советуют развлекаться "по-английски".

Смотреть фильмы, читать легкие книги и слушать подкасты на английском языке — одни из самых быстрых и легких секретов погружения в англоязычную среду.

"Пользуйтесь субтитрами и старайтесь анализировать, что услышали и что поняли. Интерес к сюжету и симпатия к артистам вам в помощь", — рассказали специалисты в интервью РИА Новости.

По их словам, эффективным будет перейти на англоязычную поисковую систему в интернете. Разные форумы помогут улучшить знания по разным вопросам. Также стоит вести заметки и писать стикеры на изучаемом языке. Это добавит практики, уверены переводчики.

Кроме этого, можно брать задачи на фрилансе и тренировать написание различных статей по разным темам. Изучать английский язык преимущественно в окружении единомышленников и репетиторов, которые "тоже хотят говорить и уделять этому время, тем увереннее вы будете себя чувствовать. Профессиональный наставник в этом деле особенно важен", подчеркивают специалисты.