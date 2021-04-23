Продолжительные выходные ждут россиян ждут в мае

Трехдневные выходные установили в стране в связи с празднованием Дня труда, 1 мая, сообщает Федеральная служба по труду и занятости.

Трехдневные выходные установили в стране в связи с празднованием Дня труда, 1 мая, сообщает Федеральная служба по труду и занятости.

Рабочий день накануне, 30 апреля, будет предпраздничным, поэтому его продолжительность будет меньше на час. Согласно производственному календарю праздничными нерабочими днями являются 1 и 9 мая. Первые две рабочие недели мая станут четырехдневными, отмечает Роструд.

В Министерстве труда рассматривают возможность продления майских праздников, это связывают со складывающейся в стране эпидемиологической обстановкой. В настоящее время по этому вопросу окончательного решения еще нет.