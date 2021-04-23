8:02 23 Апреля 2021Армия
МиГ-31 перехватил американский разведчик над Тихим океаном
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил разведывательный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США над акваторией Тихого океана.
Российский истребитель-перехватчик МиГ-31 сопроводил разведывательный самолет Военно-воздушных сил (ВВС) США над акваторией Тихого океана.
В пресс-службе Восточного военного округа (ВВО) сообщили, что нарушения государственной границы РФ допущено не было. Российский истребитель экстренно поднялся в воздух и сопроводил летательный аппарат ВВС США, сообщили в ВВО.
По последним данным, потенциальный нарушитель границы России был идентифицирован как самолет-разведчик RC-135. После разворота американского самолета МиГ-31 вернулся на место дислокации.