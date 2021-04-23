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7:42   23 Апреля 2021
Общество

Российских водителей начнут штрафовать за поврежденный бампер и шипы летом

Российских водителей начнут штрафовать за поврежденный бампер и шипы летом

МВД РФ разработало перечень новых правил дорожного движения и требований к транспортному средству. Законопроект вступит в силу весной 2022 года.

Инспекторы начнут штрафовать россиян за езду на несезонной резине, поврежденный бампер, пленки на стеклах фар, передает «КоммерсантЪ«. Наличие «неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» может повлечь за собой штраф в размере 500 рублей или лишение водительских прав.

Сотрудники ГИБДД могут оформить протокол, если одна из фар неисправна или в ней используются нештатные газоразрядные (ксеноновые) или светодиодные лампы. Штраф также можно будет получить за отсутствие фароочистителей и автокорректоры уровня фар.

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#мвд россии #штрафы #новые правила

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