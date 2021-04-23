Депутат Рады заявил о последствиях отказа Зеленского от встречи с Путиным

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным может привести к серьезным последствиям. Так, Зеленскому предрекли потерю власти.

Отказ президента Украины Владимира Зеленского от встречи с российским лидером Владимиром Путиным может привести к серьезным последствиям. Так, Зеленскому предрекли потерю власти.

Накануне Владимир Путин ответил на обращение украинского коллеги. Зеленский предложил президенту РФ "встретиться в любой точке украинского Донбасса". Российский лидер заявил, что Киев должен обсуждать эти проблемы с главами ДНР и ЛНР, а потом поднимать вопрос при общении с представителями третьих стран. Однако в Москве власти РФ готовы принять Зеленского, чтобы обсудить двусторонние отношения, заявил Путин.

По словам депутата Рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Рената Кузьмина, если Зеленский поедет в Россию, то, вероятно, сможет наладить с ней отношения, установить мир на Донбассе, вернуть экономику в прежнее русло, а на территории страны установить правопорядок. Однако в этом случае придется рассориться с американцами и британцами.

"Не поедет — все потеряет и уйдет с поста президента раньше срока и все равно поссорится с американцами и британцами", — написал Кузьмин.

Депутат также подчеркнул, что националисты Украины будут обвинять Зеленского в предательстве в любом случае. Так что реакция лидера все равно неизбежно в скором времени приведет к потери власти.