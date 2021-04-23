Завершение российских учений успокоило НАТО

Любые шаги российской стороны "по деэскалации" приветствуются Североатлантическим альянсом. Такое заявление сделал представитель НАТО, комментируя завершение военных учения РФ.

Любые шаги российской стороны "по деэскалации" приветствуются Североатлантическим альянсом. Такое заявление сделал представитель НАТО, комментируя завершение военных учения РФ.

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился о возвращении всех задействованных в тренировочных мероприятиях войск в места постоянной дислокации. По его словам, это должно случится не позднее 1 мая, информируют РИА Новости.

"НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России", — заявили в Североатлантическом альянсе.

Во время учений в Крыму было задействовано около 10 тыс. российских военнослужащих и примерно 1,2 тыс. техники. В них участвовали объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и ВДВ.

Западные страны выражали обеспокоенность в связи с проводимым на юге России учениями, однако, как уже ранее заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российская сторона осуществляет перемещения войск внутри государства на свое усмотрение и не представляет опасности.