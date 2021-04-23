Завершение российских учений успокоило НАТО
Любые шаги российской стороны "по деэскалации" приветствуются Североатлантическим альянсом. Такое заявление сделал представитель НАТО, комментируя завершение военных учения РФ.
Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу распорядился о возвращении всех задействованных в тренировочных мероприятиях войск в места постоянной дислокации. По его словам, это должно случится не позднее 1 мая, информируют РИА Новости.
"НАТО сохраняет бдительность, и мы продолжим внимательно следить за неоправданным наращиванием военной мощи России", — заявили в Североатлантическом альянсе.
Во время учений в Крыму было задействовано около 10 тыс. российских военнослужащих и примерно 1,2 тыс. техники. В них участвовали объединения ЮВО, Черноморского флота, Каспийской флотилии и ВДВ.
Западные страны выражали обеспокоенность в связи с проводимым на юге России учениями, однако, как уже ранее заявлял пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, российская сторона осуществляет перемещения войск внутри государства на свое усмотрение и не представляет опасности.