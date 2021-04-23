Россия предложила США продолжить диалог по предотвращению кибератак

Россия предлагает США восстановить профильный диалог по предотвращению киберугроз. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

Россия предлагает США восстановить профильный диалог по предотвращению киберугроз. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

"Перезапуск" переговорного процесса по этому направлению включает в себя обмен гарантиями о невмешательстве в дела друг друга. Смысл предложенной инициативы в том, чтобы принять комплекс практических мер по восстановлению двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий.

Российское ведомство упоминает "заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга".