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6:17   23 Апреля 2021
Общество

Россия предложила США продолжить диалог по предотвращению кибератак

Россия предложила США продолжить диалог по предотвращению кибератак

Россия предлагает США восстановить профильный диалог по предотвращению киберугроз. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел России.

"Перезапуск" переговорного процесса по этому направлению включает в себя обмен гарантиями о невмешательстве в дела друг друга. Смысл предложенной инициативы в том, чтобы принять комплекс практических мер по восстановлению двусторонних отношений в сфере использования информационных и коммуникационных технологий.

Российское ведомство упоминает "заключение соглашения о предотвращении инцидентов в информпространстве, заключение глобальной договоренности о принятии политического обязательства государствами о ненанесении первыми удара с использованием ИКТ друг против друга".

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#россия #сша #сотрудничество

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