Борт посла США Салливана приземлился в Вашингтоне

Посол США в России Джон Салливан прилетел в Вашингтон согласно рекомендациям МИД РФ. Он вышел в зал местного аэропорта после прибытия его самолета из Лондона.

Посол США в России Джон Салливан прилетел в Вашингтон согласно рекомендациям МИД РФ. Он вышел в зал местного аэропорта после прибытия его самолета из Лондона.

По заявлению Госдепартамента США, Салливана не высылали из России. Он прилетел в Вашингтон для встречи с семьей и переговоров с новой администрацией.

Президент США Джо Байден попросил Салливана остаться на посту на неопределенный срок. Однако с приходом новой администрации Соединенные Штаты стали довольно часто менять послов за рубежом.