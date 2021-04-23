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6:04   23 Апреля 2021
Политика

Борт посла США Салливана приземлился в Вашингтоне

Борт посла США Салливана приземлился в Вашингтоне

Посол США в России Джон Салливан прилетел в Вашингтон согласно рекомендациям МИД РФ. Он вышел в зал местного аэропорта после прибытия его самолета из Лондона.

По заявлению Госдепартамента США, Салливана не высылали из России. Он прилетел в Вашингтон для встречи с семьей и переговоров с новой администрацией.

Президент США Джо Байден попросил Салливана остаться на посту на неопределенный срок. Однако с приходом новой администрации Соединенные Штаты стали довольно часто менять послов за рубежом.

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#сша #вашингтон #салливан

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