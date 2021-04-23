"Ростех" определил сроки поставки новой ракеты в ВКС РФ

Поставки новой неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" в Воздушно-космические силы РФ планируется начать после 2023 года.

Поставки новой неуправляемой авиационной ракеты "Бронебойщик" в Воздушно-космические силы РФ планируется начать после 2023 года.

Исполнительный директор входящего в "Ростех" "НПК "Техмаш" Александр Кочкин сообщил, что новую ракету планируют применять для поражения наземных целей на различных ударных и транспортно-штурмовых штурмовиках Су-25 и других военных самолетах, передает РИА Новости.

По словам Кочкина, распорядительные документы о принятии на вооружение "Бронебойщика" сейчас находятся на согласовании в органах военного управления. Ракета "Бронебойщик" оснащена калибром 80 миллиметров и способна пробивать преграды, не разрушаясь и продолжая свой запланированный полет.