5:37 23 Апреля 2021Общество
"Попытка добить свой народ": Мясников оценил вакцинацию от COVID-19 в Европе
Западные страны не прививают от коронавируса молодых граждан, что является серьезной проблемой. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире шоу "Полный контакт".
Западные страны не прививают от коронавируса молодых граждан, что является серьезной проблемой. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников в эфире шоу "Полный контакт".
Европа будто пытается "добить свой народ". Власти переложили все заботы по борьбе с инфекцией на граждан, которые должны соблюдать карантин, терпеть локдаун, носить двойные маски.
"Смотрю, как Европа борется с коронавирусной инфекцией, и задаюсь вопросом: они хотят добить свой народ?" — отметил Мясников.
Новых больниц при этом не строят, вакцинацию проводят не всем. Врач рассказал историю своего знакомого-студента, который учится во Франции. Молодой человек получил первую дозу вакцины, во второй же ему отказали из-за молодого возраста.