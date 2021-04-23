Пользователи Сети вспомнили советскую песню о ВОВ после выхода спецпроекта Минобороны

Опубликованные Минобороны РФ документы о подвигах советских солдат, освобождавших Венгрию, заставили пользователей Сети вспомнить песню о благодарности Европы за подвиги СССР.

Опубликованные Минобороны РФ документы о подвигах советских солдат, освобождавших Венгрию, заставили пользователей Сети вспомнить песню о благодарности Европы за подвиги СССР.

Минобороны опубликовало материалы о бойцах Красной армии, которые освобождали Европу от нацизма. Солдаты при этом проявляли небывалый героизм, получая в замен благодарность от жителей ставших мирными территорий. Документы о мужестве советских людей были обнародованы в рамках проекта "Без срока давности".

Россияне после этой публикации вспомнили о песне под названием "Майский вальс". В ней поется об освобождении Вены. Композицию слушают не только в РФ, но и в Европе и США. В День Победы она звучит в эфире, со сцены, ее исполняет молодежь и ветераны. При этом в ней также есть мотивы благодарности СССР от европейских стран за мирное небо и долгожданное освобождение.

Сейчас не все западные государства помнят о подвиге советских солдат, пытаясь фальсифицировать историю для создания собственной государственности. На фоне этого Минобороны популяризирует историческую информацию, публикуя архивные документы.