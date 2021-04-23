Минтруд предложил изменить порядок начисления пенсий для народов Севера

Малочисленные народы Севера могут перейти к упрощенному порядку назначения пенсий по старости. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Малочисленные народы Севера могут перейти к упрощенному порядку назначения пенсий по старости. Соответствующий законопроект размещен на портале проектов нормативных правовых актов.

Планируется внести поправки в закон "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации". Подобное нововведение даст возможность назначать соцвыплаты по сведениям из списка, который составляет соответствующее федеральное агентство.

Список граждан, которые находятся в числе коренных малочисленных народов России, создает и ведет Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН). Для занесения в документ нужно обратиться в местные органы власти и предоставить данные в соответствии с действующим порядком.