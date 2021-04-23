Безответственность владельцев газовых плит часто приводит к трагедиям

Пользователи газового оборудования должны выполнять ряд правил и помнить о запретах. "Газовая проблема" является самой острой в многоквартирных домах.

Пользователи газового оборудования должны выполнять ряд правил и помнить о запретах. "Газовая проблема" является самой острой в многоквартирных домах.

Граждане не могут самостоятельно менять, чинить и устанавливать газовые плиты и другое оборудование, отметил генеральный директор компании "Городские инновационные технологии" Сергей Минко. Люди редко обращаются в газовую службу, что приводит к трагедиям, передает агентство "Прайм".

"В целом во всем хозяйстве МКД газ является одним из самых опасных, и здесь нет места для либеральности. Такие же ограничения, на самом деле, должны касаться и электрических сетей — это тоже потенциальный источник опасности, который очень часто приводит к трагедиям", — заявил специалист.

Владельцам газовых плит также запрещается менять вентиляционную конструкцию, так как от нее зависит исправность газового оборудования. Нельзя заклеивать или замуровывать карманы и люки для чистки дымоходов.