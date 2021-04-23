Медведев высказался об отношениях между Россией и США

Нынешняя Россия схожа с СССР, так как страна "была в состоянии догоняющей США по уровню угроз оппоненту", заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

Нынешняя Россия схожа с СССР, так как страна "была в состоянии догоняющей США по уровню угроз оппоненту", заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В последние годы отношения России и Соединенных Штатов практически перешли от соперничества к конфронтации. Состояние "перманентной нестабильности" подкрепляют угрозы, санкции и конфликтное противоборство, защита "эгоистических" интересов, отметил Медведев в статье для РИА Новости.

Зампред Совбеза также напомнил, что когда-то державам удалось сгладить напряженность. Лидеры СССР и США оценили обстоятельства и приняли компромисс. И между странами был равноправный диалог без угроз и ультиматумов, добавил Медведев.