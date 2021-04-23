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4:26   23 Апреля 2021
Политика

Медведев высказался об отношениях между Россией и США

Медведев высказался об отношениях между Россией и США

Нынешняя Россия схожа с СССР, так как страна "была в состоянии догоняющей США по уровню угроз оппоненту", заявил заместитель председателя Совбеза Дмитрий Медведев.

В последние годы отношения России и Соединенных Штатов практически перешли от соперничества к конфронтации. Состояние "перманентной нестабильности" подкрепляют угрозы, санкции и конфликтное противоборство, защита "эгоистических" интересов, отметил Медведев в статье для РИА Новости.

Зампред Совбеза также напомнил, что когда-то державам удалось сгладить напряженность. Лидеры СССР и США оценили обстоятельства и приняли компромисс. И между странами был равноправный диалог без угроз и ультиматумов, добавил Медведев.

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#россия #сша #медведев

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