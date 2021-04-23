Комплексы С-300 Северного флота успешно прошли испытания на полигоне Ашулук

Боевые стрельбы по ракетам-мишеням выполнили Дивизионы ракетных полков Кольской дивизии. Комплексы С-300 подтвердили свою боеготовность.

Боевые стрельбы по ракетам-мишеням выполнили Дивизионы ракетных полков Кольской дивизии. Комплексы С-300 подтвердили свою боеготовность.

В процессе боевых стрельб выполнялось поражение по ракетам-мишеням на полигоне Ашулук, расположенном в Астраханской области. Испытания прошли успешно с результатом "одна цель — одна ракета".

Дивизионы были оснащены ЗРК С-300. Отработаны действия, направленные на противовоздушную оборону (ПВО), начиная от обнаружения целей и заканчивая их устранением. Военным удалось поразить около десяти высотных, маловысотных и баллистических целей во всем диапазоне высот и скоростей, которые имитировали условного противника.

Радиотехнические подразделения отработали действия по контролю за воздушным пространством и его обороной, а также сопровождение целей и дача координатных сведений ракетным подразделениями. В учениях принимали участие около 600 военнослужащих и более 60 единиц боевой и специальной техники.