Соратник Горбачева: Кравчук повлиял на развал СССР

Первый президент Украины Леонид Кравчук несет персональную ответственность за развал СССР. Об этом сообщил бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

Первый президент Украины Леонид Кравчук несет персональную ответственность за развал СССР. Об этом сообщил бывший первый секретарь ЦК ВЛКСМ Виктор Мироненко.

Первый украинский лидер Леонид Кравчук при встрече с президентом СССР Михаилом Горбачевым в Крыму в августе 1991 года категорически отказывался подписывать договор о Союзе Суверенных Государств, сообщает "Лента.ру".

"Фактически этот поступок Кравчука предопределил катастрофу, которая произошла в конце 1991 года", — считает Мироненко.

Специалист уверен, что Украина должна была вести себя по-другому. По его словам, новому союзному договору удалось бы сохранить ядро обновленного СССР, несмотря на выход из его состава некоторых советских республик.